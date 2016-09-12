Россия не против договориться с Украиной по "долгу Януковича" до суда

Рассмотрение иска России по «долгу» экс-президента Виктора Януковича начнется в Высоком суде Лондона в начале 2017 года.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр финансов России Антон Силуанов сказал на брифинге в Москве.

«Конечно, мы сейчас будем отстаивать свои интересы в судебном порядке. Собственно, уже подали иск. В начале следующего года, 17 января, начнется рассмотрение этого иска в Высоком суде Лондона», - сообщил Силуанов.

Он убежден, что у РФ достаточно аргументов для того, чтобы рассчитывать на «объективное рассмотрение».

В то же время, заявил Силуанов, Россия готова на досудебные договоренности с Украиной по этому кредиту.

«Мы будем готовы рассматривать вопросы о досудебной договоренности. При условии, что предложения украинской стороны будут существенно отличаться от тех предложений, на которые были согласны коммерческие кредиторы. Мы не сможем договориться, если украинская сторона займет ту же самую позицию», - добавил министр.

Справка УНИАН. В декабре 2013 года был оформлен долг экс-президента Виктора Януковича перед РФ в виде выпуска евробондов на 3 млрд долларов с погашением в декабре 2015 года.

В марте 2015 года Украина начала процесс реструктуризации части долга, включив российский долг в периметр долговой операции. Условия реструктуризации были одобрены МВФ.

В ноябре 2015 года Украина завершила процесс реструктуризации, выпустив новые облигации и государственные деривативы. Россия отказалась от обмена бумаг, требуя лучших условий долговой операции, чем были предоставлены другим кредиторам.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции Кабинет министров Украины в декабре 2015 года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде.

Впоследствии решением Верховной Рады Украины этот мораторий был установлен как бессрочный.

В то же время, в декабре 2015 года МВФ признал российский долг государственным для Украины, но одновременно смягчил свою политику кредитования стран с неоплаченным государственным долгом.

В феврале 2016 года Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском к Украине, требуя выплаты долга. По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет.

Вместе с тем, эксперты считают, что это рассмотрение не угрожает особым дискомфортом для нашей страны, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для моментальной выплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.