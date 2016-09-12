Денежная база в Украине выросла почти на 3 миллиарда гривень

Объем денежной базы в Украине в августе по сравнению с июлем вырос на 2,980 млрд грн или на 0,8% – до 357,646 млрд грн.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем денежной базы вырос на 21,646 млрд грн или на 6,4%.

Объем наличности вне банков снизился на 1,1% в августе, но при этом вырос на 2,4% - с начала года - до 289,516 млрд грн.

Денежный агрегат М3 (монетарная масса) вырос на 0,3% в августе и на 5,4% с начала года - до 1,047 трлн грн.

Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в июле по сравнению с июнем вырос на 0,6% – до 354,665 млрд грн.

Объем денежной базы в Украине в 2015 году вырос на 0,8% – до 336 млрд грн.