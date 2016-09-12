Денежная база в Украине выросла почти на 3 миллиарда гривень
17:09, 12 сентября 2016Финансы
698
В августе объем денежной базы составил 357,646 млрд грн.
С начала года объем денежной базы вырос на 21,646 млрд грн / Фото УНИАН
Объем денежной базы в Украине в августе по сравнению с июлем вырос на 2,980 млрд грн или на 0,8% – до 357,646 млрд грн.
Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем денежной базы вырос на 21,646 млрд грн или на 6,4%.
Объем наличности вне банков снизился на 1,1% в августе, но при этом вырос на 2,4% - с начала года - до 289,516 млрд грн.
Денежный агрегат М3 (монетарная масса) вырос на 0,3% в августе и на 5,4% с начала года - до 1,047 трлн грн.
Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в июле по сравнению с июнем вырос на 0,6% – до 354,665 млрд грн.
Объем денежной базы в Украине в 2015 году вырос на 0,8% – до 336 млрд грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter