Фонд гарантирования попросил у Минфина почти 8 миллиардов гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в Министерство финансов Украины с заявкой о получении финансирования на 7,9 млрд грн.

Читайте такжеНацбанк расширил перечень оснований для признания банка проблемным

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, заявка является плановой и соответствует бюджету фонда на текущий год, при этом средства будут поступать траншами по мере необходимости или при условии наступления дефицита средств при принятии Национальным банком решений о признании неплатежеспособными новых банков, и в объемах, которые обеспечат бесперебойную выплату гарантированной суммы возмещения вкладчикам этих банков.

«На сегодняшний день фонд располагает средствами для осуществления текущих выплат вкладчикам неплатежеспособных банков. Однако, если количество неплатежеспособных банков к концу текущего года увеличится, фонд не исключает возможности возникновения дефицита средств. Для его недопущения фонд обратился за дополнительным финансированием в Министерство финансов Украины на сумму 7,9 млрд грн», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что бюджетом Украины на 2016 год предусмотрено 16 млрд грн на финансирования фонда, при этом данная сумма может быть увеличена при необходимости.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 сентября 2016 года составил 6,586 млрд грн, что на 872 млн грн, или на 11,7%, меньше показателя на 1 августа. С начала года объем финансовых ресурсов фонда сократился более чем в 2 раза.

В процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 - 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 15 финучреждений.