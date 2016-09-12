Глава Минфина назвал бюджет-2016 нереалистичным и анонсировал сокращение расходов

Министерство финансов Украины считает высокими фискальные риски выполнения государственного бюджета на 2016 год и не исключает сокращения расходов из-за отсрочек с кредитованием, невыполнения программы приватизации и замедлившегося восстановления экономики.

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Об этом в интервью информационному агентству Bloomberg сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Украинскому правительству потребуется сократить расходы, чтобы выполнить требования кредиторов, - цитирует агентство Данилюка. - У нас был нереалистичный бюджет 2016 года. У нас большие фискальные риски, и я работаю каждый день, чтобы сократить их».

При этом Данилюк отказался назвать сферы, финансирование которых может быть сокращено.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка Украины, дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-июля текущего года составил 22,884 млрд грн против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 15,392 млрд грн. Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле составил 49,945 млрд грн, что в 22 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 2,268 млрд грн. Доходы гобюджета за 7 месяцев составили 301,300 млрд грн, расходы – 349,996 млрд грн.

В то же время, премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее отмечал, что правительство не видит оснований для секвестра государственного бюджета на 2016 год, поскольку страна располагает достаточным ресурсом для выполнения социальных обязательств.