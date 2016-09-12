Истекает срок действия валютных ограничений: банкиры прогнозируют, что НБУ продлит их еще на 3 месяца

Национальный банк Украины на этой неделе продлит основные административные ограничения на валютном рынке еще на 3 месяца.

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К такому мнению пришли опрошенные УНИАН эксперты, комментируя вероятность продления или смягчения ограничений, установленных постановлением НБУ №342, действующим до 14 сентября включительно.

«Мы ожидаем, что НБУ продлит имеющиеся валютные ограничения еще на 3 месяца, что связано с колебаниями курса гривни, которые наблюдаются на рынке с начала августа», - прогнозирует исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Она отметила, что не последнюю роль в этом сыграли недавнее разрешение НБУ покупать валюту на выплату дивидендов и увеличение срока продажи валютной выручки с 90 до 120 дней.

«Как результат, экспортеры не спешили продавать валюту, что также давило на курс. Данные послабления НБУ приняты в начале и в середине лета. За два месяца для выплаты дивидендов банки в общей сложности выкупили 234 млн долл. Чтобы поддержать гривну, НБУ пришлось выходить на аукцион 7 раз и потратить из международных резервов в общей сложности почти 200 млн долл.», - добавила Коробкова.

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В данный момент, как подчеркивает эксперт, отмена ограничений может оказать негативное влияние на курс гривни в краткосрочной перспективе.

Подобные прогнозы и у главы правления UniCredit Bank Тамары Савощенко. «Вероятнее всего, ограничения будут продлены, существенных послаблений ожидать не стоит. Возможны только некоторые, очень незначительные послабления», - прогнозирует она.

Такого же мнения придерживается и главный аналитик «Альфа-банка» (Украина) Алексей Блинов, который прогнозирует, что сильного ослабления валютных ограничений ожидать не стоит.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в этом году анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты.

В настоящее время на рынке продолжает действовать еще ряд ограничений для граждан и бизнеса, включая лимит выдачи валютной наличности через кассы и банкоматы в эквиваленте 100 тыс. грн на одного клиента в сутки, лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 12 тыс. грн в день, а также обязательная продажа 65% валютной выручки и 120-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам.

Стоимость гривни к доллару с 10 августа планомерно снижалась на 5-10 копеек ежедневно, преодолев отметку 26 грн/долл., после того как два месяца она находилась в пределах 24,7-24,9 грн/долл. Ситуация преломилась после заявления ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда о внесении в расписание заседаний Совета директоров Фонда заседания по Украине 14 сентября, и гривня начала укрепляться.

Сегодня, 12 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,60/26,65 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.