Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2663.0711 (12 сентября – 2667.4886)

100 EUR – 2989.5636 (12 сентября – 3005.7262)

10 RUR – 4.0936 (12 сентября – 4.1574)

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В понедельник, 12 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,60/26,65 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 5 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,8390/29,8960 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4090/0,4100 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,6307 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 496 сделок на сумму 310,38 млн долл.