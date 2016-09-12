Гонтарева назвала условия для отмены валютных ограничений

Украине для дальнейшей валютной либерализации необходимы как макроэкономические предпосылки, так и наличие ограничений для непродуктивного оттока капитала через низконалоговые юрисдикции.

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Согласно сообщению на сайте Национального банка Украины, об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе встречи с руководителями крупнейших банков.

По ее словам, при поддержке НБУ Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики уже подготовил для рассмотрения в парламенте ряд законопроектов, которые должны обеспечить в Украине противодействие уменьшению налоговой базы и перемещению доходов за границу с учетом международных инициатив ОЭСР. Также они предусматривают присоединение Украины к механизму автоматического обмена информацией с фискальными органами других стран.

«В случае их эффективного внедрения потребность в административных валютных ограничениях отпадет, и мы сможем перейти к новой, более либеральной модели валютного регулирования», - цитируются в сообщении слова главы НБУ.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Нацбанк предпринял очередные шаги по либерализации валютного рынка, в том числе увеличил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным контрактам до 120 с 90 дней, а также вдвое – до 1 млн долл. - повысил сумму расчетов, свыше которой платежи по импортным контрактам могут осуществляться только с применением аккредитивной формы расчетов.

Несколькими неделями ранее - 8 июня - НБУ принял решение смягчить ряд ограничений на валютном рынке, введенных в 2014-2015 годы для стабилизации курса гривни.

В частности, с 9 июня норма обязательной продажи выручки для экспортеров снижена до 65% с 75%, лимит покупки наличной валюты физлицами повышен в два раза - до эквивалента 12 тыс. грн в день, максимальная сумма выдачи валютной наличности выросла в два раза - до эквивалента 100 тыс. грн на клиента в сутки, а для гривневой наличности лимит отменен вовсе.

Также с 13 июня регулятор разрешил выплату дивидендов иностранным инвесторам за 2014-2015 годы по определенному графику.

Помимо этого, с 15 июня банки могут изменять курс купли/продажи валюты в течение одного операционного дня, а в системе одного банка можно использовать разные курсы.