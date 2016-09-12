Нацбанк подсчитал депозиты украинцев: в гривне стало меньше

Объем депозитов в украинских банках в августе, по оперативным данным, по сравнению с июлем в национальной валюте снизился на 2,2% – до 397,338 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) вырос – на 0,9%, до 14,028 млрд долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, с начала года объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 1,5%, валютных в долларовом эквиваленте – на 5,46%.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в июле, по оперативным данным, по сравнению с июнем в национальной валюте вырос на 0,7% – до 405,887 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – на 0,03%, до 13,884 млрд долл.