Украина ожидает положительного решения МВФ и получения очередного транша в ближайшее время – министр финансов

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, комментируя сегодняшнее заявление министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова о том, что РФ будет голосовать против выделения Украине очередного транша МВФ, поскольку Киев якобы не выполнил все условия для его получения.

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Данилюк пояснил, что Совет директоров МВФ принимает решение большинством голосов, при этом Россия имеет такое же право голоса, как любой другой член Совета.

«На предыдущих голосованиях Россия ни разу не поддерживала решение МВФ о выделении Украине транша в рамках действующей программы Расширенного финансирования. Несмотря на это, МВФ дважды принимал утвердительные решения, и Украина уже получила два транша в рамках программы МВФ», - подчеркнул Данилюк.

Как сообщал УНИАН, МВФ обновил расписание заседаний Совета директоров, согласно которому заседание по Украине состоится 14 сентября. Ожидается обсуждение выполнения Украиной программ сотрудничества и принятие решения о выделении нашей стране очередного - третьего по счету по программе ЕFF - кредитного транша. Объем выделенных средств является предметом обсуждения.

Текущая программа была принята в марте 2015 года сроком на 4 года с объемом финансирования 17,5 млрд долл. В 2015 году Украина получила два транша общим объемом 6,7 млрд долл. и ожидала получить третий в размере 1,7 млрд долл., однако в силу политических событий осени 2015 и зимы 2016 года, которые привели к смене правительства, судьба третьего кредитного транша и выполнение всей программы сотрудничества в целом оказались под угрозой срыва.

Украинский вопрос оставался нерешенным вплоть до конца августа из-за традиционных каникул в МВФ. В начале сентября глава Департамента внешних связей Джерри Райс сообщил, что Украина остается в повестке дня работы фонда, и решение по программе сотрудничества будет принято во второй половине сентября.

Вечером 7 сентября президент Украины Петр Порошенко сообщил, что имел разговор с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, после которого Совет директоров фонда определил дату заседания по Украине.