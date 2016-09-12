Украина готова к переговорам с РФ по "кредиту Януковича", однако готовится к суду в Лондоне – министр финансов

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, комментируя сегодняшнее заявление министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова о том, что рассмотрение иска России о долге экс-президента Виктора Януковича начнется в Высоком суде Лондона в начале 2017 года, при этом Россия готова на досудебные договоренности с Украиной относительно этого кредита.

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"Несмотря на то, что Украина в целом остается открытой для возможности мирного урегулирования спора, если для этого будут найдены приемлемые основания, Украина уверена в своей правовой позиции и сосредоточена на подготовке к слушанию, запланированному на январь 2017 года", - отметил Данилюк.

Министр напомнил, что позиция Украины четко изложена в возражениях против иска РФ, поданных Украиной 27 мая 2016 года в рамках производства, которое сейчас проходит в английском суде, и подчеркнул, что наша страна неукоснительно придерживается этой позиции.

"Любые такие переговоры, которые могут состояться в подходящее время, например, во время предстоящих встреч с МВФ в течение недели, начинающейся 3 октября 2016 года, никоим образом не мешают позиции Украины в указанном судебном производстве", - подчеркнул Данилюк.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 года был оформлен долг экс-президента Виктора Януковича перед РФ в виде выпуска евробондов на 3 млрд долларов с погашением в декабре 2015 года.

В марте 2015 года Украина начала процесс реструктуризации части долга, включив российский долг в периметр долговой операции. Условия реструктуризации были одобрены МВФ.

В ноябре 2015 года Украина завершила процесс реструктуризации, выпустив новые государственные облигации и деривативы. Россия отказалась от обмена бумаг, требуя лучших условий долгового операции, чем те, что были предоставлены другим кредиторам.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции Кабинет министров Украины в декабре 2015 года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде.

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Впоследствии решением Верховной Рады Украины этот мораторий был установлен как бессрочный.

В то же время, в декабре 2015 года МВФ признал российский долг государственным для Украины, но одновременно смягчил свою политику кредитования стран с неоплаченными государственным долгом.

В феврале 2016 года Россия обратилась в высокий суд Лондона с иском к Украине, требуя выплаты долга. По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет.

Вместе с тем, эксперты считают, что это разбирательство не грозит особым дискомфортом нашей стране, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для моментальной выплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.