Эксперты оценили оборот черного валютного рынка в Украине в $1 миллиард ежемесячно

Реалистичный ежемесячный оборот черного валютного рынка в Украине составляет порядка 1 млрд долл., что в 16 раз выше показателей официальной статистики валютообменных операций.

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Такими оценками поделился ассоциированный эксперт Центра экономической стратегии Александр Жолудь в ходе круглого стола в Киеве, ссылаясь на оценки, проведенные центром математическими методами.

«Реалистичный оборот наличного рынка обмена валюты оценивается в 1 мдрд долл. в месяц. Это меньше, чем до кризиса, но в 16 раз превышает официальную статистику», - сказал Жолудь.

По его словам, при расчете использовались две модели, первая из которых базируется на сопоставлении номинальных доходов населения и прироста наличности в обращении, вторая – на сопоставлении обменных курсов и ставок по банковским депозитам.

Ключевой причиной такого явления, помимо существующих ограничений на легальном валютном рынке, эксперт назвал недоверие к банковской системе Украины.

Как отметила заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко, черный валютный рынок способствует развитию теневой экономики, которая по сравнению с показателем в 35% ВВП в 2013 году, по оценкам Минэкономразвития, выросла до 41% ВВП в 2015 году.

«То, что черный рынок существует, способствует каким-то другим преступлениям. Например, проще отмывать деньги, когда черный рынок есть, чем когда его нет. А для банковской системы это означает недополучение прибыли, потому что весь оборот черного рынка происходит вне банковской системы», - добавила Репко, оценив недополученную прибыль банковской системы в 200 млн долларов.

В свою очередь заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий отметил ряд недочетов в методике оценки объемов теневого валютного рынка в Украине, однако в целом согласился с оценками экспертов. «Наши макроэкономисты сейчас изучают это исследование, и я не могу сказать, что мы с ним не согласны. Мы приветствуем то, что на сегодня у нас есть такое независимое исследование. Я думаю, оно будет полезным специалистам Национального банка для дополнительного понимания, как работает черный рынок», - сказал Чурий.

Ранее он заявил, что Нацбанк поддерживает инициативу отменить уплату сбора с покупки валюты, чтобы снизить оборот теневого рынка, при этом соответствующий пункт внесен в меморандум с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, обязательный пенсионный сбор с покупки валюты в наличной и безналичной формах по ставке 0,5% был введен для юридических и физических лиц в 2014 году Законом Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине».

В начале 2015 года Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы» ставка сбора была повышена до 2%, при этом юридические лица и операции по безналичной покупке валюты были освобождены от уплаты сбора.

По оценкам банкиров, существование сбора провоцирует рост теневого валютного рынка, объем которого уже достиг 50%, что создает дополнительное девальвационное давление на гривню и усложняет механизм функционирования официального валютного рынка в стране.

В июне группа депутатов зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, предлагающий отменить уплату пенсионного сбора с покупки наличной валюты физическими лицами и паспортизацию валютообменных операций (№4741).