НБУ ждет в этом году двух траншей от МВФ на $2,3 миллиарда – $1 миллиард в сентябре

Национальный банк Украины ожидает получения третьего транша на 1 млрд долл. от Международного валютного фонда, который планирует проведение заседания по Украине 14 сентября, уже во второй декаде сентября.

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Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

«Это эквивалент в СДР, там 1 миллиард долларов. Деньги приходят обычно после решения Совета в течение 2-3 дней, то есть, очень быстро. Если решение будет положительным, мы получим не то что до конца сентября, а уже во второй декаде», - сказал Чурий.

По его словам, вслед за траншем от МВФ Украина получит 1 млрд долл. госгарантий от правительства США и 600 млн от Еврокомиссии, которые также привязаны к программе с МВФ.

Всего в этом году Нацбанк прогнозирует получение двух траншей от МВФ на 2,3 млрд долл.

«1 млрд долл. - это по этому траншу, а если мы продолжим сотрудничество с МВФ, как по нашим прогнозам, мы получим еще один транш – то это 1,3 млрд еще дополнительно. То есть, всего 2,3 до конца года», - сказа Чурий.

Как сообщал УНИАН, МВФ обновил расписание заседаний Совета директоров, согласно которому заседание по Украине состоится 14 сентября. Ожидается обсуждение выполнения Украиной программ сотрудничества и принятие решения о выделении нашей стране очередного - третьего по счету по программе ЕFF - кредитного транша. Объем выделенных средств является предметом обсуждения.

Текущая программа была принята в марте 2015 года сроком на 4 года с объемом финансирования 17,5 млрд долл. В 2015 году Украина получила два транша общим объемом 6,7 млрд долл. и ожидала получить третий в размере 1,7 млрд долл., однако в силу политических событий осени 2015 и зимы 2016 года, которые привели к смене правительства, судьба третьего кредитного транша и выполнение всей программы сотрудничества в целом оказались под угрозой срыва.

Украинский вопрос оставался нерешенным вплоть до конца августа из-за традиционных каникул в МВФ. В начале сентября глава Департамента внешних связей Джерри Райс сообщил, что Украина остается в повестке дня работы Фонда, и решение по программе сотрудничества будет принято во второй половине сентября.

Вечером 7 сентября президент Украины Петр Порошенко сообщил, что имел разговор с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, после которого Совет директоров Фонда определил дату заседания по Украине.