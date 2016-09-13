В НБУ поддерживают отмену пенсионного сбора с покупки валюты

Отмена 2% пенсионного сбора с покупки наличной валюты снизит оборот теневого рынка в Украине.

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Такое мнение высказал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в ходе круглого стола в Киеве.

Чиновник сообщил, что НБУ поддерживает инициативу отменить уплату сбора с покупки валюты. «Чтобы снизить оборот теневого рынка, есть смысл его (пенсионный сбор) отменить, и этот пункт - об отмене 2% - внесен в меморандум с Международным валютным фондом», - сказал Чурий.

При этом он отметил, что отмена пенсионного сбора с покупки валюты является только одним из целого ряда шагов, необходимых для детенизации валютного рынка в Украине и снижения долларизации экономики.

«Многие страны проходили дедолларизацию экономики, и это заняло у них десятки лет. В Украине теневая экономика и долларизация экономики свыше 25 лет, сколько наша страна существует. Потому мы должны идти по этому пути – отмена пенсионного сбора – это безусловно важный шаг, но этот шаг очень маленький», - добавил Чурий.

Среди необходимых структурных преобразований он выделил макроэкономическую стабилизацию и переход к инфляционному тартегированию, что уже делает Национальный банк, а также реформы правоохранительной и судебной систем.

Напомним, эксперты оценивают реалистичный ежемесячный оборот черного валютного рынка в Украине в 1 млрд долл., что в 16 раз выше показателей официальной статистики валютообменных операций.

Как сообщал УНИАН, обязательный пенсионный сбор с покупки валюты в наличной и безналичной формах по ставке 0,5% был введен для юридических и физических лиц в 2014 году Законом Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине».

В начале 2015 года Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы» ставка сбора была повышена до 2%, при этом юридические лица и операции по безналичной покупке валюты были освобождены от уплаты сбора.

По оценкам ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз», существование сбора провоцирует рост теневого валютного рынка, объем которого уже достиг 50%, что создает дополнительное девальвационное давление на гривню и усложняет механизм функционирования официального валютного рынка в стране.

В июне группа депутатов зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, предлагающий отменить уплату пенсионного сбора с покупки наличной валюты физическими лицами и паспортизацию валютообменных операций (№4741).