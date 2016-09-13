Чиновники подали уже 195 электронных деклараций - НАПК

Об этом председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак сообщила на своей странице в Facebook.

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"Сейчас у нас 1908 пользователей и 195 внесенных в Реестр деклараций. Это 111 ежегодных деклараций (с 2015 г.), 27 сообщений об изменениях в имущественном состоянии, 51 декларация госслужащих перед увольнением и 6 деклараций, поданных субъектами декларирования, которые являются кандидатами на должности", - сообщила Корчак.

По ее словам, большинство декларантов – начальники и заместители отделов, руководители аппаратов, судьи и прокуроры.

Одновременно Корчак отметила, что в Реестре до сих пор нет деклараций высокопоставленных должностных лиц: президента, главы правительства, народных депутатов, министров.

"Единственным, кто сейчас публично отчитался о своих доходах, является заместитель министра энергетики и угольной промышленности. Также в Реестре зафиксирована информация об изменениях в имущественном состоянии одного из депутатов Верховной Рады Украины", - добавила Корчак.

Как сообщал УНИАН, систему е-декларирование запустили соответствии с законом "О предотвращении коррупции" в полночь 1 сентября.

С 1 сентября расширенные электронные декларации в течение 60 дней должны представить чиновники, занимающие ответственные и особо ответственные должности: президент и премьер-министр с советниками и помощниками, члены Кабмина, заместители министров, члены Нацкомиссии и Антимонопольного комитета, председателя Фонда госимущества и НБУ и их заместители, народные депутаты, государственные служащие категории "А" или "Б", судьи, прокуроры и следователи, руководители, заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, военные должностные лица высшего офицерского состава.