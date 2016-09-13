В Британии запустили в обращение первую пластиковую банкноту (фото, видео)

Банк Англии объявил о выходе в обращение первой пластиковой банкноты достоинством 5 фунтов стерлингов, на оборотной стороне которой изображен портрет бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

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«Мы отпечатали 440 млн новых «пятерок», с сегодняшнего дня они будут во множестве банкоматов и отделениях банков по всему Соединенному королевству. Вы встретитесь с новой банкнотой в ближайшие дни или недели», — говорится в сообщении Банка Англии, передает РБК.

Преимуществами новой банкноты из тонкого гибкого пластика названы ее повышенная прочность (по расчетам экспертов, пластиковая «пятерка» сможет находиться в обращении как минимум в 2,5 раза дольше бумажной) и сложность подделки.

Бумажные банкноты достоинством £5 будут приниматься ко всем платежам до 5 мая 2017 года, после чего их выведут из обращения и обменять можно будет только в отделениях Банка Англии.

В следующем году Банк Англии планирует выпустить пластиковую банкноту в 10 фунтов с изображением писательницы Джейн Остин, а к 2020 году — пластиковую банкноту в 20 фунтов с портретом живописца Уильяма Тернера.

Ранее полимерные банкноты были выпущены в обращение более чем в 20 странах мира — Австралии (с 1988 года), Брунее (1996), Вануату (2010), Вьетнаме (2001), Гватемале (2007), Гондурасе (2010), Гонконге (2007), Доминиканской Республике (2010), Израиле (2008), Канаде (2011), Коста-Рике (2011), Маврикии (2013), Малайзии (1998), Мексике (2002), Мозамбике (2011), Нигерии (2007), Никарагуа (2009), Новой Зеландии (1999), Папуа — Новой Гвинее (1991), Парагвае (2009), Румынии (1999), Сингапуре (1991) и Чили (2004).