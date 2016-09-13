Ситуация на валютном рынке в Украине стабилизировалась – Нацбанк

Ситуация на валютном рынке в Украине стабилизировалась, и чрезмерный спрос на валюту почти полностью закрыт, сообщил сегодня журналистам заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

Читайте такжеНБУ ждет в этом году двух траншей от МВФ на $2,3 миллиарда – $1 миллиард в сентябре

«Мы считаем, что ситуация на сегодня стабилизировалась. Тот чрезмерный спрос, который выходил на рынок в конце августа – начале сентября, почти полностью закрыт за счет того, что гривня девальвировала, а также за счет сглаживания колебаний посредством интервенций, которые проводил Национальный банк», - сказал Чурий.

По его словам, с конца августа регулятор провел 7 интервенций, в ходе которых продал на рынке около 200 млн долл. США.

«На сегодня ситуация стабилизировалась. Мы считаем, что в ближайшее время вырастут поступления от продажи агропродукции. В августе месяце был такой сезонный фактор, как рост спроса на валюту, при этом валюта от нового урожая еще не поступила. Рост поступлений валюты будет способствовать дальнейшей стабилизации ситуации», - добавил Чурий.

Читайте такжеВ Нацбанке объяснили, почему дешевеет гривня

Также он отметил, что позитивное влияние на валютный рынок окажет и ожидаемое поступление транша от Международного валютного фонда, который обычно сглаживает колебания курсов.

Как сообщал УНИАН, стоимость гривни к доллару с 10 августа планомерно снижалась на 5-10 копеек ежедневно, преодолев отметку 25 грн/долл., после того как два месяца она находилась в пределах 24,7-24,9 грн/долл. Ситуация переломилась после заявления ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда о внесении в расписание заседаний Совета директоров Фонда заседания по Украине 14 сентября, и гривня начала укрепляться.

Вчера, 12 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,60/26,65 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.