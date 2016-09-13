Гривня укрепилась на 20 копеек – до 26,45 за доллар

Во вторник, 13 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,38/26,45 грн/долл.

Читайте такжеСитуация на валютном рынке в Украине стабилизировалась – Нацбанк

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 20 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6350/29,7140 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4060/0,4080 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,5341 грн/долл., к этому часу заключено 67 сделок на сумму 27,11 млн долл.