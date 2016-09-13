Порошенко пообещал армии бюджет в размере 5% ВВП Украины

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии открытия нового детского сада в поселке Юбилейный Днепропетровской области.

«Сейчас из Днепра я возвращаюсь на заседание СНБО, будем утверждать военный бюджет на 2017 год, и там будет 5% (от ВВП – УНИАН), я надеюсь, 129 млрд грн, которые пойдут на сектор обороны и безопасности – заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко начал свой визит в Днепропетровскую область, где он запланировал вручение ключей от новых квартир военнослужащим, участие в открытии нового детского сада в поселке Юбилейный, а также посещение музея АТО.