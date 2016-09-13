Кабмин выступает против повышения налоговых ставок – Гройсман

Кабинет министров Украины выступает против повышения существующих налоговых ставок и поддерживает в качестве мер достижения фискального баланса усовершенствование налогового администрирования и расширение налоговой базы.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями бизнеса в Киеве.

"Кабмин ни в коем случае не поддерживает какое-либо повышение существующих размеров налогов", - сказал он.