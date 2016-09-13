Премьер-министр поручил главе Фискальной службы создать единый реестр возмещения НДС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил главе Государственной фискальной службы Роману Насирову создать единый реестр возмещения бизнесу налога на добавленную стоимость.

Об этом премьер сообщил на встрече с представителями бизнеса в Киеве.

"Роман Михайлович, поручаю вам проработать этот вопрос (создания единого реестра возмещения НДС – УНИАН)", – сказал Гройсман.

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При этом премьер подчеркнул, что реестр должен четко отображать очередность, сроки и объемы возмещения НДС.

Как сообщал УНИАН, в конце июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе обеспечить своевременное возмещение бизнесу налога на добавленную стоимость, а также устранить нарушения в деятельности налоговой, предупредив главу ГФС Романа Насирова о персональной ответственности.

Государственная фискальная служба Украины планирует до конца года возместить бизнесу 96 миллиардов гривень по налогу на добавленную стоимость и ускорить процесс возмещения.