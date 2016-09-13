Превышение предложения над спросом: НБУ купил на межбанке $19,7 миллиона

Национальный банк Украины объяснил решение о проведении аукциона на межбанковском валютном рынке по покупке валюты превышением ее предложения над спросом, что позволило регулятору купить 19,7 миллиона долларов США.

Об этом говорится в комментарии заместителя главы НБУ Олега Чурия, переданном УНИАН.

По его словам, превышение предложения валюты над спросом вызвано сезонным увеличением поступлений выручки в результате постепенного роста экспорта нового урожая, а также положительными новостями о рассмотрении Советом директоров Международного валютного фонда вопроса о продолжении сотрудничества с Украиной и предоставлении ей третьего транша по программе расширенного финансирования.

"Соответственно, валютная интервенция Национального банка имела целью сглаживание чрезмерных колебаний обменного курса гривни. Одновременно это позволило пополнить международные резервы", - пояснил Чурий.

Как впоследствии сообщил НБУ на своем сайте, средневзвешенный курс аукциона составил 26,2987 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок участников рынка – 22,2 миллиона долларов.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 16:00 остаются на уровне 26,15/26,25 гривни/доллар.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 26,4527 гривни/доллар, участники рынка заключили 417 сделок на сумму 180,67 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сегодня, 13 сентября, объявил аукцион по покупке валюты впервые с 9 августа, после того как в августе-сентябре провел 7 аукционов по продаже валюты для поддержки гривни, в ходе которых продал около 200 ммиллионов долларов.

Ранее в Национальном банке Украины сообщили, что ситуация на валютном рынке в Украине стабилизировалась и чрезмерный спрос на валюту почти полностью закрыт.

Стоимость гривни к доллару с 10 августа планомерно снижалась на 5-10 копеек ежедневно, преодолев отметку 25 гривни/доллар, после того как два месяца она находилась в пределах 24,7-24,9 гривни/доллар.

Ситуация переломилась после заявления ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда о внесении в расписание заседаний Совета директоров фонда заседания по Украине 14 сентября, и гривня начала укрепляться.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.