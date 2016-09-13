Гривня за день укрепилась на 40 копеек – до 26,25 за доллар

Во вторник, 13 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,15/26,25 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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Таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 40 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,3850/29,4950 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4020/0,4040 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4260 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 500 сделок на сумму 328,01 миллиона долларов.