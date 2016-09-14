Минфин ушел в "режим тишины"

Последние две недели прессе крайне редко удается увидеть министра финансов Александра Данилюка. В сентябре на него свалилось сразу две задачи: сделать все возможное, чтобы Международный валютный фонд, наконец, выделил Украине очередной транш, и внести в парламент законопроект о бюджете в установленные законодательством сроки.

И если с первым вопросом все выглядит достаточно оптимистично, Украина даже вроде как внедрила злосчастное электронное декларирование, то вопрос подготовки главной сметы страны вызывает опасения.

Все, от премьера до министров, на вопросы прессы о том, будет ли внесен законопроект о бюджете-2017 в срок, отвечают одинаково: «15 сентября он будет в Раде». Вот только узнать хоть какие-то подробности документа практически нереально.

Министры лишь сообщают, что Минфин, как это заведено уже давно, «жадничает» и не удовлетворяет бюджетные запросы ведомств. А вот руководитель самого профильного ведомства просто-напросто избегает журналистов.

Автор этих строк дважды был свидетелем того, как на публичных мероприятиях после своего выступления господин Данилюк ретировался из зала, не желая ответить ни на один вопрос представителей СМИ.

Более того, доходит до абсурдных случаев, когда на торжественные мероприятия с участием высоких чиновников и представителей Евросоюза не приглашают съемочные группы. И все – ради того, чтобы не допустить лишних вопросов к министру финансов. «Зачем звать камеры, если они точно потом побегут к министру с вопросами не по теме мероприятия, а о бюджете», - отмечают организаторы.

Министры лишь сообщают, что Минфин, как это заведено уже давно, «жадничает» и не удовлетворяет бюджетные запросы ведомств. А вот руководитель самого профильного ведомства просто-напросто избегает журналистов

Но, позвольте, ведь вы сами довели до того, что в преддверии подачи документа на рассмотрение парламента никто не может точно ответить, что же в нем будет! Ранее в Украине практиковалась схема, когда правительство вносит в Верховную Раду неполный проект бюджета, а потом сразу же отзывает его на доработку. И сейчас велик риск, что данная схема повторится. Таким образом, хоть Украина, впервые за долгие годы, получит проект бюджета вовремя – как этого требует Бюджетный кодекс – реальных цифр мы с вами осенью не увидим.

Проблема в том, что их, похоже, не видят даже в Минфине. Если вы попробуете связаться с Данилюком и его заместителями, то, скорее всего, они будут на совещании у премьера, или же – туда собираются. Как отмечают источники в министерстве, совещания по поводу показателей бюджета проходят чуть ли не ежедневно и длятся до поздней ночи.

Проблема в том, что участники сего действа не могут договорится даже между собой. Каждый министр настаивает на приоритетности выделения средств на нужны вверенного ему ведомства и пугает Минфин остановкой реформ при негативном решении.

К этому добавляются грандиозные планы премьера по созданию дорожного фонда, фонда энергоэффективности, необходимость увеличеня финансирования армии, а также вступление в силу закона о госслужбе, который предусматривает повышение жалования чиновникам.

Все это делает анонсированный Минфином «честный» бюджет, который будет реально выполнить, придерживаясь установленного дефицита в размере 3,1% ВВП, практически нереалистичным.

А ведь впереди Кабинет министров ждет «бюджетная схватка» с депутатами Верховной Рады. Групп влияния в Раде куда больше, чем в стенах дома на Грушевского, 12, и многим из них придется угодить, чтобы набрать достаточно голосов.

Ведь вместо информирования общественности, высказывания своих предложений, пускай и слишком смелых или, как сейчас принято говорить, реформаторских, Минфин включил «режим тишины»

Здесь бы правительству могли помочь эксперты и общественные активисты, которые уже поднаторели в обличении популистов и коррупционеров, желающих запустить руку в бюджет. Но возможные союзники остаются в неведении относительно предложений правительства о распределении бюджетных средств.

Ведь вместо информирования общественности, высказывания своих предложений, пускай и слишком смелых или, как сейчас принято говорить, реформаторских, Минфин включил «режим тишины».

Это значит – никаких утечек в прессу по поводу показателей бюджета и снижение критики в отношении парламентариев. Чиновники в высоких кабинетах боятся называть прогнозные цифры чуть ли не под страхом увольнения.

Что ж, скрывать все до последнего и оттягивать неизбежное – тоже вариант. Главное, чтобы после «режима тишины» не пришлось врубать сирену, когда народные избранники под Новый год протолкнут очередные изменения в бюджет, ставящие под угрозу сотрудничество с МВФ и безвизовый режим с Евросоюзом.

Дмитрий Сидоренко