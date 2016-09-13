Гройсман требует усиления ответственности и для бизнеса за неуплату налогов, и для налоговиков за давление
Премьер отметил, что с одной стороны надо увеличить ответственность контролирующих органов, но с другой стороны – повысить ответственность бизнеса.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за усиление ответственности контролирующих органов за давление на бизнес с одновременным усилением ответственности бизнеса за сознательное уклонение от уплаты налогов.
Об этом Гройсман сказал в ходе встречи с представителями бизнеса.
"Надо также повысить ответственность за неуплату налогов. Есть ведь компании, которые, используя ямы, коррумпируя правоохранительные органы, ведут бизнес, - сказал Гройсман. - И потому я считаю, что надо смотреть на упрощение администрирования налогов, на повышение ответственности контролирующих органов, но и с другой стороны – на повышение ответственности бизнеса".
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Гройсман обратил внимание, что наиболее активно уклонение от уплаты налогов фиксируется на таможне: происходит сознательное занижения таможенной стоимости товаров при пересечении границы.
Ранее Гройсман призвал усилить имущественную ответственность за контрабанду.
Как сообщал УНИАН, по расчетам правительства, преодоление коррупции на таможне и противодействие контрабанде позволит ежегодно увеличивать поступления в бюджет на 50 миллиардов гривень в год.
При этом уровень теневой экономики, по оценкам Министерства экономразвития и торговли, составляет 41% ВВП.