Грузия и Китай завершили переговоры о свободной торговле

Переговоры о свободной торговле между Грузией и Китаем завершились успешно, грузинская продукция без таможенных пошлин поступит на китайский рынок со второй половины 2017 года, сообщает Прайм со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Левана Давиташвили.

"Мы успешно завершили переговоры, которые длились семь месяцев. После определенных процедур соглашение о свободной торговле войдет в силу и со второй половины 2017 года грузинское вино, минеральные воды, агропродукция, орехи и другие поступят в Китай без всяких таможенных налогов", - заявил Давиташвили журналистам.

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Министр экономики Грузии Дмитрий Кумсишвили назвал беспрецедентным завершение переговоров с Китаем. Он подчеркнул, что "более 95% грузинской продукции и услуг попадет на китайский рынок без дополнительного налога и барьеров".

Решение о начале переговоров по свободной торговле было принято премьер-министрами двух стран 10 сентября 2015 года в рамках Всемирного экономического форума. В декабре прошлого года Кумсишвили во время официального визита в Китай подписал меморандум о начале переговоров.

В 2015 году Китай был по списку четвертым крупнейшим торговым партнером Грузии, торговый оборот с которым составил 712,7 миллиона долларов.