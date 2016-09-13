Гройсман поручил проработать усиление имущественной ответственности за контрабанду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов Украины проработать механизм усиления имущественной ответственности за ввоз контрабандных товаров и пособничество контрабанде.

Об этом Гройсман сказал в ходе встречи с представителями деловых кругов.

"Сегодня я поручаю Минфину проработать предложения по повышению имущественной ответственности за контрабанду", – сказал Гройсман, уточнив, что наказание за нелегальный ввоз товаров должно быть таким, чтобы "отбивало желание заниматься контрабандой".

При этом Гройсман обратил внимание, что до сих пор сохраняются схемы, когда правоохранительные органы крышуют контрабанду.

"Сегодня говорить о том, что мы навели порядок на таможне, нельзя. Более того, контрабанда, занижение таможенной стоимости проходит при непосредственном крышевании многих силовых структур. И наша задача – дать на этот вызов адекватный ответ", – сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что в Украине остается много проблем в отношениях власти и бизнеса.

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"Но для нас приоритет – чтобы каждый предприниматель в Украине был успешным", – резюмировал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, по расчетам правительства, преодоление коррупции на таможне и противодействие контрабанде позволит ежегодно увеличивать поступления в бюджет на 50 млрд грн в год. В июле-августе текущего года Кабинет министров принял решение создать несколько структур, работа которых будет направлена на борьбу с коррупцией и контрабандой.

Одними из таких органов стали Межрегиональная таможня Государственной фискальной службы с дополнительными полномочиями, Межведомственный центр по преодолению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела и 20 межведомственных групп по противодействию и выявлению нарушений законодательства на таможне. В состав межведомственных групп вошли представители МВД, Нацполиции, Госпогранслужбы и ГФС. Они приступили к работе в начале сентября текущего года.