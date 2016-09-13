Президент требует исправить перекосы в финансировании Госпогранслужбы и увеличить бюджет СБУ

Об этом Порошенко заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

«Мы должны исправить перекосы по финансированию Государственной пограничной службы. Мы должны увеличить финансирование Службы безопасности Украины, которая должна отвечать на риски роста террористических угроз», - сказал президент.

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Он обратился к руководителю СБУ Василию Грицаку с требованием подготовить предложения по финансированию подразделений, которые ведут антитеррористическую деятельность, в частности подразделение «Альфа», а министру внутренних дел Арсену Авакову поручил подготовить предложения по приоритетному финансированию, кроме патрульной полиции, подразделений уголовного розыска и подразделений, обеспечивающих правопорядок и эффективное расследование преступлений.

Порошенко подчеркнул, что реальные потребности сектора безопасности и обороны значительно больше, однако ресурсы ограничены, и финансирование сейчас происходит на грани возможного и невозможного. Он добавил, что резко возрастают требования к повышению эффективности использования каждой бюджетной копейки.