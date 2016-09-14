Решение СНБО: военный бюджет на 2017 год составит 129 миллиардов гривень – более 5% ВВП

Об этом сообщила пресс-служба СНБО Украины.

"По результатам рассмотрения Кабинету министров Украины поручено в рамках Государственного бюджета на 2017 год обеспечить финансирование сектора безопасности и обороны согласно Стратегии национальной безопасности на уровне не менее 5% ВВП, что согласно макропоказателям, утвержденным правительством, составит свыше 129 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Также на заседании принят за основу комплекс мер по противодействию гибридным угрозам и основные меры государственной политики по предупреждению угроз государственному суверенитету и восстановлению территориальной целостности Украины.

СНБО снова соберется в конце недели, чтобы рассмотреть вопрос корректировки Государственного оборонного бюджета с целью увеличения расходов на сектор безопасности и обороны на текущий год.