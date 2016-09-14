Скандал с подделкой счетов в американском Wells Fargo: банк отменяет планы по продажам

Крупнейший по рыночной капитализации банк США Wells Fargo объявил, что с января отменит все планы по продажам в своем розничном подразделении, сообщает The Wall Street Journal. Таким образом банк хочет вернуть доверие клиентов, пошатнувшееся после появления информации о том, что ради выполнения планов продаж его сотрудники открывали счета клиентам без их ведома.

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На прошлой неделе регуляторы сообщили, что сотрудники Wells Fargo открыли более 2 млн счетов и кредитных карт, не сообщая об этом клиентам. В рамках внесудебного соглашения банк заплатил рекордный штраф в $185 млн, не признавая и не отрицая нарушений. Кроме того, Wells Fargo уволил около 5300 сотрудников, допускавших нарушения процедур.

Банковский комитет сената США намерен провести слушания по практике продаж банковских продуктов и потребовать объяснений у гендиректора Wells Fargo Джона Стампфа, передают «Ведомости».

В банке надеются, что отказ от планов продаж поможет убедить клиентов, что банк ставит их интересы превыше всего. Однако самому банку это может затруднить выход на запланированные финансовые показатели, отмечает WSJ.

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Wells Fargo также рекомендовал сотрудникам колл-центров избегать перекрестных продаж банковских продуктов, пишет Financial Times. Распоряжение действует как минимум до конца текущей недели. В соответствии с ним сотрудникам не следует рекомендовать клиентам продукты и услуги за исключением тех, о которых те спросили напрямую. В банке объяснили такие рекомендации нежеланием перегружать телефонные линии в период наплыва обращений клиентов.

Крупные инвесторы Wells Fargo настаивают, что банк должен потребовать возврата бонусов, ранее уплаченных топ-менеджерам, в частности покидающей свой пост Кэрри Толстедт. Она возглавляла подразделение банка, оказавшееся в центре скандала. В июле Wells Fargo объявил, что Толстедт уходит в отставку после 27 лет работы в банке. В прошлом году ей выплатили $9,05 млн, а за пять лет с 2011 г. – не менее $45 млн.