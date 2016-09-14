Кабмин создал Совет по противодействию отмыванию доходов

Кабинет министров Украины в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, создал специальный консультационный Совет во главе с руководством Государственной службы финансового мониторинга Украины, задачей которого станет координация действий различных органов власти в борьбе с нелегальными финансовыми потоками и распространением оружия и терроризма.

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Об этом говорится в постановлении №613, опубликованном на веб-портале правительства.

«В состав Совета вошли представители всех государственных органов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, и представители саморегулируемых организаций, связанных с работой финансовых рынков, и независимых ассоциаций банков Украины. Создание Совета является важным элементом подготовки Украины к 5-му раунду оценки системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL, который запланирован на март 2017 года» - говорится к пояснительной записке к постановлению.

Помимо основной задачи Совет также проводит анализ актов законодательства, источников международного права в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, участвует в подготовке проектов нормативно-правовых актов по внедрению международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием доходов, в том числе стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), готовит планы мероприятий в сфере борьбы с нелегальными финансами, представляет Кабинету министров Украины разработанные по результатам своей работы рекомендации и предложения.

Куратором работы Совета является Госфинмониторинг.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Кабинет министров одобрил план мероприятий на 2016 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, разработанный Государственной службой финансового мониторинга Украины совместно с заинтересованными государственными органами. Планом определены мероприятия законодательного, организационного и практического характера, направленные на обеспечение эффективного функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также внедрение в национальное законодательство Рекомендаций FATF и положений Директивы ЕС 2015/849 Европейского парламента и Совета относительно предотвращения отмывания денег и борьбы с терроризмом.