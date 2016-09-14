Российские эксперты пророчат рублю падение до конца года

Курс рубля к доллару до конца года может несколько ослабеть: с текущего уровня 64,8 до 66 рублей за доллар — таков консенсус-прогноз опрошенных «Известиями» аналитиков.

При этом некоторые из них не исключают и более серьезное падение российской валюты — до 75 рублей за доллар. Укрепления же рубля относительно текущих уровней ожидают только двое из 10 опрошенных аналитиков. К концу года рубль традиционно слабеет под влиянием растущих покупок валюты, поэтому для россиян, которые планируют путешествия на ноябрьские или новогодние праздники, а также другие валютные расходы, сейчас, возможно, наиболее удачное время запастись долларами.

Читайте такжеBloomberg: Владимир Путин – злейший враг своей экономикиНа первый взгляд российская валюта сейчас находится в хорошей форме. С начала года рубль значительно укрепился: с 73 до 65 рублей за доллар, отыграв свое падение после январского обвала нефтяных цен. Но именно поэтому на данный момент потенциал для укрепления рубля практически исчерпан, уверены аналитики. Они также отмечают, что на курс могут негативно повлиять в основном внешние события — выборы в США, динамика учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и нефтяных цен. В меньшей степени — внутренние. В частности, неопределенность бюджетной политики.

Есть еще ряд внутренних факторов, работающих не в пользу российской валюты. В первую очередь это проблема дефицита бюджета, которую не решить без снижения стоимости рубля, говорит руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития) Владимир Зотов. При этом он уверен, что покупка валюты сейчас не принесет большой прибыли.

"Зато есть риски финансовых потерь на разнице валютных курсов. Если в ближайшие месяцы в ваши планы не входят валютные траты (путешествия, покупки), то вряд ли стоит сейчас бежать в обменники", — советует он.