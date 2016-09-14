МВФ сегодня решит судьбу кредита для Украины

Совет директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда после более чем годичного перерыва вновь рассмотрит вопрос выполнения нашей страной программы реформ, утвержденной в марте 2015 года, и примет решение по поводу предоставления Киеву очередного, третьего по счету, кредитного транша, размер которого по предварительным оценкам составит порядка 1 млрд долл.

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Как отмечается в расписании работы Совета, внимание будет уделено не только выполнению текущей программы EFF (c использованием механизма расширенного финансирования), утвержденной сроком на четыре года и с объемом финансирования в 17,5 млрд долл, но также оценке работы по предыдущей программе stand-by, действовавшей в период с весны 2014 года по февраль 2015 года.

В Украине рассчитывают на положительное решение Фонда о продолжении сотрудничества и выделении средств. Об этом уже заявили президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр финансов Украины Александр Данилюк. Вместе с тем, одной из сложностей в принятии решения может стать позиция России, также имеющей право голоса в Совете директоров МВФ. Как отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия выступает категорически против выделения Украине кредитных средств. Вместе с тем, в Украине считают позицию Москвы неконструктивной и ожидают, что большинство членов Совета директоров МВФ окажется на стороне Киева.

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По итогам заседания МВФ выпустит официальное сообщение о принятом решении, которое из-за разницы во времени ожидается ближе к вечеру по киевскому времени.

Получение средств МВФ является ключевым условием предоставления нашей стране другой макрофинансовой помощи, а именно 1 млрд долл кредитных гарантий от правительства США, кредита в 600 млн евро от ЕС, а также кредита в 500 млн долл от Всемирного банка для реализации энергетических проектов.

В Национальном банке Украины рассчитывают, что средства третьего кредитного транша от МВФ будут полностью направлены в государственные резервы. Вместе с тем, в НБУ полагают, что третий транш будет не единственным в текущем году, и в случае успешного сотрудничества с Фондом ближе к декабрю Украина сможет получить еще один транш размером порядка 1,3 млрд долл.