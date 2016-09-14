МВФ сегодня решит судьбу кредита для Украины
Прогнозируемый транш кредита составит 1 миллиард долл. Первоначально ожидалось получение Украиной 1,7 млрд долл.
Совет директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда после более чем годичного перерыва вновь рассмотрит вопрос выполнения нашей страной программы реформ, утвержденной в марте 2015 года, и примет решение по поводу предоставления Киеву очередного, третьего по счету, кредитного транша, размер которого по предварительным оценкам составит порядка 1 млрд долл.
Читайте такжеУ Путина недовольны, что МВФ изменил свои правила и может кредитовать Украину без оплаты "долга Януковича"
Как отмечается в расписании работы Совета, внимание будет уделено не только выполнению текущей программы EFF (c использованием механизма расширенного финансирования), утвержденной сроком на четыре года и с объемом финансирования в 17,5 млрд долл, но также оценке работы по предыдущей программе stand-by, действовавшей в период с весны 2014 года по февраль 2015 года.
В Украине рассчитывают на положительное решение Фонда о продолжении сотрудничества и выделении средств. Об этом уже заявили президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр финансов Украины Александр Данилюк. Вместе с тем, одной из сложностей в принятии решения может стать позиция России, также имеющей право голоса в Совете директоров МВФ. Как отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия выступает категорически против выделения Украине кредитных средств. Вместе с тем, в Украине считают позицию Москвы неконструктивной и ожидают, что большинство членов Совета директоров МВФ окажется на стороне Киева.
Читайте такжеВ Кабмине говорят, что полностью выполнили "домашнее задание" МВФ для получения транша
По итогам заседания МВФ выпустит официальное сообщение о принятом решении, которое из-за разницы во времени ожидается ближе к вечеру по киевскому времени.
Получение средств МВФ является ключевым условием предоставления нашей стране другой макрофинансовой помощи, а именно 1 млрд долл кредитных гарантий от правительства США, кредита в 600 млн евро от ЕС, а также кредита в 500 млн долл от Всемирного банка для реализации энергетических проектов.
В Национальном банке Украины рассчитывают, что средства третьего кредитного транша от МВФ будут полностью направлены в государственные резервы. Вместе с тем, в НБУ полагают, что третий транш будет не единственным в текущем году, и в случае успешного сотрудничества с Фондом ближе к декабрю Украина сможет получить еще один транш размером порядка 1,3 млрд долл.