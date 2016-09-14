Гройсман завтра покажет депутатам "честный" бюджет на 2017 год

Кабинет министров Украины в рамках выполнения требований Конституции и Бюджетного кодекса Украины намерен завтра, 15 сентября, внести для обсуждения в парламент проект государственного бюджета на 2017 год.

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Об этом, открывая заседание правительства, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Завтра мы вносим проект бюджета на 2017 год, - сказал Гройсман. - Сегодня всю необходимую работу Министерство финансов должно завершить. А завтра, думаю, во второй половине дня, чтобы вовремя внести бюджет в парламент».

Ранее Гройсман заявлял, что Кабмин внесет в Раду честный бюджет с реальными доходами и четким распределением расходов.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающей рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга – 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 грн за доллар. Проект госбюджета должен быть внесен не позднее 15 сентября.