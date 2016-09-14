Нацбанк сегодня обнародует решение о продлении либо отмене валютных ограничений

Национальный банк Украины обнародует решение о продлении либо отмене административных ограничений на валютном рынке, введенных в 2014-2015 годах для стабилизации национальной валюты, сегодня вечером, 14 сентября.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, правление НБУ пока не приняло решение относительно постановления НБУ №342 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках», действующего до сегодняшнего дня включительно.

Этим постановлением, в частности, установлены лимит выдачи валютной наличности через кассы и банкоматы в эквиваленте 100 тыс. грн на одного клиента в сутки, лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 12 тыс. грн в день, а также обязательная продажа 65% валютной выручки и 120-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам.

Ранее опрошенные УНИАН эксперты высказали мнение, что Национальный банк продлит основные административные ограничения еще на 3 месяца, учитывая турбулентность на валютном рынке в августе - начале сентября.

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В Национальном банке заявляли, что отмена ограничений будет проводиться постепенно, чтобы не нарушить достигнутую финансовую стабильность, при этом регулятор в первую очередь намерен смягчать ограничения, препятствующие поступлению иностранных инвестиций и внешнеэкономическим расчетам, принимая соответствующие решения с привязкой к определенным условиям на рынке, а не конкретным датам.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в этом году анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты.

Стоимость гривни к доллару с 10 августа планомерно снижалась на 5-10 копеек ежедневно, преодолев отметку 25 грн/долл., после того как два месяца она находилась в пределах 24,7-24,9 грн/долл. Ситуация переломилась после заявления ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда о внесении в расписание заседаний Совета директоров Фонда заседания по Украине 14 сентября, и гривня начала укрепляться.

По оценкам НБУ, ситуация на валютном рынке в Украине стабилизировалась. В частности, 13 сентября НБУ зафиксировал на межбанковском валютном рынке превышение предложения валюты над спросом и впервые с 9 августа купил 19,7 млн долл. США, после того как в августе-сентябре провел 7 аукционов по продаже валюты для поддержки гривни и продал в общей сложности около 200 млн долл.

Сегодня, 14 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 11.00 установились на уровне 26,30/26,40 грн/долл. Данные о средневзвешенной курсе гривни к доллару на межбанке к этому часу пока отсутствуют.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.