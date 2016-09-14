Гройсман "видит, насколько людям сегодня тяжело" - обещает инвестировать в качество жизни

В Украине отмечается рост ВВП, снижение инфляционных процессов и оживление экономической ситуации, позволяющее правительству наполнять бюджет и повышать качество жизни украинских граждан, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Мы видим за несколько кварталов и первое полугодие этого года рост ВВП. Мы видим оживление в экономической среде. Мы имеем замедление инфляционных процессов. Мы можем говорить о финансировании всех расходов, социально важных, - сказал Гройсман. - Вместе с тем, за всеми цифрами я вижу, насколько людям сегодня тяжело. Но некоторые положительные сигналы позволяют говорить о том, что сотрудничество с президентом и парламентом даст нам возможность наполнить бюджет и инвестировать в качество жизни украинского народа, граждан».

Ранее в Кабмине прогнозировали, что по итогам года рост экономики составит порядка 1% при инфляции около 14%, что в целом соответствует оценкам международных финансовых организаций и международный рейтинговых агентств.