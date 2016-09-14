Прогнозы Кабмина на 2017 год: рост экономики на 3% при инфляции 8,1%

Кабинет министров Украины сохранил прогноз роста экономики в 2017 году на уровне 3% при инфляции 8,1% и безработице в 8,7%, рассматривая эти показатели как базовые для формирования бюджета на 2017 год.

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Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на заседании правительства в среду.

“Рост ВВП прогнозируется на уровне 3%, инфляция на уровне 8,1%, уровень безработицы - 8,7% для экономически активного населения 17-70 лет. В прогнозе учитывается тенденция постепенного повышения заработных плат и социальных стандартов с учетом инфляции и реальных возможностей экономики. Прогноз роста реальной заработной платы - 5,4%”, - сказал он.

В то же время, Кубив отметил, что своевременное внесение бюджета в Верховную Раду даст два месяца для проведения конструктивной дискуссии в стенах парламента о ключевых макропоказателях и статьях бюджета.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли допускает возможность корректировки утвержденных Кабинетом министров в июне макроэкономических показателей при формировании государственного бюджета на 2017 год.

Кабинет министров Украины утвердил проект бюджетной резолюции на 2017 год 24 июня. Документ включает прогнозы роста ВВП в 2017-2019 годах на уровне 3-4%, снижение инфляции с 8,1% в 2017 году до 5,2% в 2019 году, снижение показателя безработицы с 8,6% в 2017 году до 8% в 2019 году. Прогнозный уровень госдолга в 2017 году ограничен 66,8% ВВП, в 2019-м - 61,8% ВВП.

Минимальную зарплату планируют уравнять с показателем прожиточного минимума, ограничить размер госгарантий 5% доходов госбюджета, а также направлять не менее 1 млрд грн на государственные инвестпроекты в приоритетных областях экономики. Кроме того, в Кабмине полагают, что с 2017 году социальные стандарты в Украине будут ежегодно расти, и этот рост окажется выше показателей инфляции.