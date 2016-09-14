Гройсман обещает искать и увольнять чиновников, которые мешают росту экономики

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил увольнять чиновников всех рангов, действия которых противоречат экономическому росту в стране.

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Об этом Гройсман сказал в ходе заседания правительства.

Он подчеркнул, что на текущий момент в Украине есть проблемы с созданием делового климата. И во многом они обусловлены работой чиновников.

«Десятки налоговиков высшей категории были уже уволены. Я поставил задание - если люди не понимают, что они должны поддерживать предпринимателя, они должны быть уволены. Мы должны понять: те, кто будут создавать барьеры для развития экономики, будут уволены с должностей в разных контролирующих структурах и разных министерствах», - сказал глава правительства.

Гройсман напомнил, что Кабмин упразднил постановление, позволявшее контролирующим органам инициировать уголовные дела в отношении предпринимателей за возможные нарушения законодательства. Сейчас, подчеркнул глава правительства, ни одно уголовное дело не может быть открыто до тех пор, пока факт нарушения не будет доказан во всех контролирующих инстанциях.

Ранее Гройсман уже потребовал проведения служебных расследований в отношении чиновников, на которых поступают жалобы от представителей бизнеса. При этом он подчеркивал важность усиления ответственности контролирующих органов за давление на бизнес с одновременным усилением ответственности бизнеса за сознательное уклонение от уплаты налогов.

В первом квартале 2016 года уровень теневой экономики в Украине, по оценкам Министерства экономического развития и торговли, составил 41% ВВП.

По словам премьера, эффективная борьба с теневой экономикой позволит привлечь на благо граждан Украины не менее 1 трлн грн, которые на текущий момент обращаются в тени.