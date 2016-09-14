Кабмин направил в ВР законопроект о конфискации $1,5 миллиардов режима Януковича

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

“Украинское правительство вносит в Верховную Раду Украины законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения взыскания в пользу государства необоснованных активов... Мы просим депутатов парламента безотлагательно принять его. Мы убрали все мифы о том, что законопроект не соответствует европейским стандартам", - сказал министр юстиции Павел Петренко, представляя законопроект.

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Как сообщал УНИАН, в Transparency International отмечают, что международным судам нужны приговоры украинских судов для возможности возврата награбленных во времена режима Виктора Януковича средств.