Гривня ослабла к доллару на 8 копеек

В среду, 14 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,26/26,33 гривни/доллар.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта снизилась по отношению к доллару США на 8 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4870/29,5660 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4030/0,4050 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,3362 гривни/доллар, к этому часу заключено 253 сделок на сумму 95,04 миллиона долларов.