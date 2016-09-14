Крупнейшие банки докапитализировались на 108 миллиардов - НБУ

Крупнейшие банковские учреждения по результатам диагностического обследования топ-20 банков, проведенного Национальным банком Украины в 2015 году, к 1 сентября 2016 года приняли меры по выполнению программы докапитализации совокупным объемом 108 миллиардов гривень.

Как сообщается на сайте НБУ, банки могут выполнять программы капитализации как путем увеличения капитала, так и посредством снижения кредитного риска, включая усиление залога по рисковым кредитам, взыскание залога по проблемным кредитам.

По информации НБУ, совокупный положительный эффект для капитала от мер по снижению риска составил 30,4 миллиарда гривень, от увеличения капитала - 78 миллиардов гривень.

Также сообщается, что до 2017 года Национальный банк планирует закончить диагностику и утвердить планы докапитализации еще 40 банков, а до конца июня 2017 года - осуществить целевую оценку жизнеспособности и потребности в капитале остальных банков Украины.

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Как сообщал УНИАН, по результатам диагностики 20 крупнейших по объему активов банков, проведенной Национальным банком Украины в 2015 году, 16 финучреждений требовали докапитализации, при этом 5 банков выполнили трехлетнюю программу досрочно, а 2 банка были выведены с рынка из-за нежелания или невозможности акционеров выполнить предоставленные планы.

В этом году НБУ проводил диагностику еще 40 банков и, в результате, проанализировал активы 60 банков, на которые в совокупности приходится 97% банковского сектора.

Ранее, в мае, глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что в рамках согласованного с Международным валютным фондом плана докапитализации украинские банки должны достичь адекватности капитала в 10% в течение следующих 4 лет.