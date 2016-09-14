СМИ: дизайнерское VIP-отделение обойдется государственному "Ощадбанку" в 32 миллиона (фото)

Главное управление по Киеву и Киевской области АО «Ощадбанк» 6 сентября заключило соглашение с ООО «ЕИС» о реконструкции комплекса офисных зданий на вул. Воздвиженская, 52-54 за 31,80 млн грн.

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Об этом сообщается в системе «Прозорро», передают «Наші гроші».

Проект VIP-отделения банка создала архитектурная мастерская «Sergey Makhno Architects».

До мая 2017 года отремонтируют цокольный, 1 и 2 этажи площадью 1 642 кв. м. Следовательно реконструкция стоит около 19 тыс. грн. за квадратный метр.

Выполнят строительные работы и внутреннюю отделку, обустроят инженерные сети и кабельную систему, установят двери и окна, стеклянные перегородки, лестничные ограждения, приобретут и смонтируют сантехнику, бытовую технику, два хранилища, сейф для кассы, а также мебель, среди которых – стол авторской работы Sergey Makhno, итальянские стулья и диваны.

Например, стулья Midj Istar DPA сейчас продаются по 8 тыс грн.

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Фирма «ЕИС» с уставным капиталом 2 тыс. грн. зарегистрирована в декабре 2013 года на Светлану Цыкун и Юрия Толстых, отмечает издание. Она прописана по ул. Киевской, 77/5 в селе Тарасовка Киевской обл.