ПФ намерен усилить контроль за пенсионными отчислениями для борьбы с теневой занятостью

Пенсионный фонд намерен внедрить единую автоматизированную систему управления и контроля за финансами фонда, что позволит усилить контроль за взносами граждан и должно повысить поступления в фонд, а также уменьшить теневую занятость.

Об этом во время представления на заседании правительства стратегии развития Пенсионного фонда сообщил его глава Алексей Зарудный.

"Предусматривается создание единой автоматизированной системы управления и контроля за финансами фонда с соответствующей аналитической составляющей, что позволит проводить мониторинг эффективности использования средств фонда. А также расширяются возможности использования персонифицированных данных об уплате взносов в Пенсионный фонд. В частности, мы предполагаем использовать эти данные для выявления признаков теневой занятости, и таким образом увеличения поступлений в Пенсионный фонд", - сказал Зарудный.

Правительство утвердило представленную стратегию развития Пенсионного фонда.

Также Зарудный сообщил, что Пенсионный фонд продолжит оптимизацию структуры и численности работников ведомства.

"Уже с начала этого года на 158 единиц сокращена численность местных управлений Пенсионного фонда. При этом в местах, где они были, остаются отделы обслуживания, а сокращается руководящий и административный персонал", - сказал Зарудный.

Он добавил, что с начала года было уволено 4,6 тысячи работников фонда, таким образом, сокращение коснулось 14% работников ведомства.

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"Сейчас мы готовим проект постановления правительства, чтобы с нового года путем объединения было ликвидировано еще 255 единиц управлений, и где-то на 2 тысячи должен сократиться штат", - сказал Зарудный.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 14 сентября утвердил стратегию модернизации Пенсионного фонда, предусматривающую электронизацию операционных процессов, введение принципа экстерриториальности и сокращение штата.

Кабинет министров Украины 10 марта утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2016 год с доходами в 257 миллиардов гривень. Собственные поступления Пенсионного фонда составят 110 миллиардов гривень, а дотация из бюджета – 144 миллиарда гривень. Эта дотация покроет дефицит Пенсионного фонда в размере 81,3 миллиарда гривень, который возник в основном из-за снижения платежей по единому социальному взносу.