Дефицит внешней торговли товарами Украины составил почти $1 миллиард

Дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе-июле 2016 года составил 947,4 миллиона долларов против 485,4 миллиона долларов. профицита за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины в январе-июле 2016 года к январю-июлю 2015 года снизился на 10,5% – до 19,545 миллиарда долларов, импорт – на 4%, до 20,493 миллиарда долларов.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,95 (в январе-июле 2015 года – 1,02). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 216 стран мира.

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Согласно приведенным данным, объем экспорта товаров в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5% – до 7,576 миллиарда долларов и составил 38,8% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период вырос на 3,1% – до 8,981 миллиарда долларов и составил 43,8% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 32,3% – до 1,884 миллиарда долларов, импорта из РФ – на 40,2%, до 2,591 миллиарда долларов.

В Госстате напомнили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-июня 2016 года, по оценкам НБУ, составил 1,953 миллиарда долларов, что на 23,5% больше дефицита за январь-июнь 2015 года на уровне 1,581 миллиарда долларов.