Фонд гарантирования расширил реестр вкладчиков банка "Михайловский", имеющих право на выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц дополнил общий реестр вкладчиков банка "Михайловский", которые имеют право на получение гарантированной суммы возмещения.

Как сообщается на сайте фонда, реестр дополнен информацией относительно 1 156 человек на общую сумму 59 миллионов гривень, которые можно получить уже начиная с сегодняшнего дня.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером.

По информации НБУ, 20 мая, когда глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко покинул должность, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ к своей базе данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 миллиард гривень – до 2,6 миллиарда гривень.

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Как впоследствии выяснил фонд, таким образом банк пытался развернуть на балансе вклады связанных финансовых компаний, которые не подпадают под гарантии.

12 августа Национальная полиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко, который подозревается в хищении 870 миллионов гривень средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.