Валютные качели: гривня за день снизилась на 17 копеек

В среду, 14 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,35/26,42 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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Таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта снизилась по отношению к доллару США на 17 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5830/29,6620 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4020/0,4040 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3230 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 559 сделок на сумму 334,58 миллиона долларов.