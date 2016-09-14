Нацбанк укрепил официальную гривню еще на 10 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2632,9976 (14 сентября – 2642,5985)

100 EUR – 2953,6967 (14 сентября – 2972,1305)

10 RUR – 4,0524 (14 сентября – 4,0774)

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Как сообщал УНИАН, 14 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,35/26,42 гривни/доллар.

Таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта снизилась по отношению к доллару США на 17 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5830/29,6620 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4020/0,4040 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3230 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 559 сделок на сумму 334,58 миллиона долларов.