Нацбанк в 2,5 раза повысил лимит выдачи валютной наличности через кассы и банкоматы

В частности, повысил лимит выдачи валютной наличности через кассы и банкоматы до эквивалента 250 тыс. грн на одного клиента в сутки со 100 тыс. грн, установленных ранее.

Об этом сообщается в постановлении НБУ №386, опубликованном на сайте регулятора, которое вступает в силу завтра, 15 сентября, и действует до 15 декабря 2016 года включительно.

По оценкам НБУ, приведенным в сопроводительном письме к решению, указанное смягчение не приведет к усилению волатильности на межбанковском валютном рынке, при этом регулятор обещает и в дальнейшем продолжать постепенную либерализацию валютного регулирования, если этому будет способствовать состояние денежно-кредитного и валютного рынков и украинской экономики в целом.

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Вместе с тем, как отмечается в постановлении, НБУ продлил действие ряда ограничений на валютном рынке еще на три месяца, в том числе установленный ранее лимит покупки наличной валюты физическими лицами в пределах эквивалента 12 тыс. грн в день.

При этом, Национальный банк напомнил, что ранее запретил перечисление иностранной валюты по индивидуальным валютным лицензиям физическим лицам, в том числе для осуществления ими инвестиций за пределы Украины, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала. «Поскольку Национальный банк не считает такие инвестиции благоприятными для развития экономики, в отличие от поступлений прямых иностранных инвестиций, было принято решение приостановить выдачу таких лицензий», - сообщил регулятор.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в этом году анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты.

Стоимость гривни к доллару с 10 августа планомерно снижалась на 5-10 копеек в день, преодолев отметку в 25 грн/долл., после того как два месяца она находилась в пределах 24,7-24,9 грн/долл. Ситуация изменилась после заявления ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда о внесении в расписание заседаний Совета директоров Фонда заседания по Украине 14 сентября, и гривня начала укрепляться.

По оценкам НБУ, ситуация на валютном рынке в Украине стабилизировалась. В частности, 13 сентября НБУ зафиксировал на межбанковском валютном рынке превышение предложения валюты над спросом и впервые с 9 августа купил 19,7 млн долл. США, после того как в августе-сентябре провел 7 аукционов по продаже валюты для поддержки гривни и продал в общей сложности около 200 млн долл.

Сегодня, 14 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов составили 26,35/26,42 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.