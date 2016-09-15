МВФ выделил Украине третий транш кредита

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном УНИАН.

"Таким образом, общий объем финансирования, уже выделенного Украине по программе, составляет 7,62 млрд долл", - говорится в сообщении.

В своем комментарии президент Украины Петр Порошенко приветствовал выделение третьего транша кредита.

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"Я приветствую только что принятое положительное решение Совета директоров МВФ о продолжении программы сотрудничества с Украиной и выделения дополнительных объемов финансовой помощи", - написал президент на своей странице в Facebook.

По словам президента, решение Фонда открывает путь к выделению финпомощи со стороны США в объеме 1 миллиард долларов, а также от Евросоюза - макрофинансовой помощи в рамках дополнительных еще 600 миллионов евро, других международных финансовых организаций. "Также, что еще важнее, оно открывает окно возможностей для привлечения иностранных инвестиций в украинскую экономику", - подчеркнул Порошенко.

Президент убежден, что позитивное решение МВФ свидетельствует о том, "что мир признает, что в Украине происходят реформы, в Украине происходят качественные и положительные изменения и страна движется в правильном направлении".

"Это высокая оценка как экономических реформ, так и первых наших результатов и шагов в борьбе с коррупцией. Антикоррупционная стратегия и практика тоже является весомым критерием, по которому МВФ принимает решение о кредитовании", - написал глава государства.

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Порошенко также отметил, что резолюция Фонда - это и сигнал агрессору, который "пытался поставить палки в колеса" даже на сессии Совета управляющих МВФ. "Попытки России подорвать солидарность МВФ с Украиной и сорвать решение о транше - провалились. Кремль проиграл в этой операции", - подчеркнул президент.

Текущая программа сотрудничества с МВФ была принята в марте 2015 года сроком на 4 года с объемом финансирования 17,5 млрд долл. В 2015 году Украина получила два транша общим объемом 6,7 млрд долл. и ожидала получить третий в размере 1,7 млрд долл., однако в силу политических событий осени 2015 и зимы 2016 года, которые привели к смене правительства, судьба третьего кредитного транша и выполнение всей программы сотрудничества в целом оказались под угрозой срыва.

Украинский вопрос оставался нерешенным вплоть до конца августа из-за традиционных каникул в МВФ. В начале сентября глава департамента внешних связей Джерри Райс сообщил, что Украина остается в повестке дня работы фонда и решение по программе сотрудничества будет принято во второй половине сентября.