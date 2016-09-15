НБУ разрешил компаниям покупать валюту для погашения кредитов нерезидентам

В частности, разрешил компаниям покупать валюту для погашения кредитов нерезидентам при наличии собственных валютных средств на счетах.

Об этом сообщается в постановлении НБУ №386, опубликованном на сайте регулятора, которое вступает в силу завтра, 15 сентября, и действует до 15 декабря 2016 года включительно.

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Согласно решению НБУ, компании-резиденты, которые получили от нерезидентов кредиты или займы, смогут покупать иностранную валюту для погашения такой задолженности даже при наличии на их счетах собственных средств в иностранной валюте на сумму свыше 25 тыс. долларов США, но лишь при условии целевого использования приобретенных валютных средств – если как приобретаемая, так и имеющаяся собственная иностранная валюта будет использоваться для погашения таких обязательств.

По оценкам НБУ, приведенным в сопроводительном письме к решению, указанное смягчение позволит упростить условия для покупки валюты для своевременного погашения внешних обязательств украинским бизнесом, при этом не приведет к усилению волатильности на межбанковском валютном рынке.

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Вместе с тем, как отмечается в постановлении, НБУ продлил действие ряда ограничений на валютном рынке еще на три месяца, в том числе обязательную продажу 65% поступлений валютной выручки и 120-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам.

Также сообщается, что НБУ и в дальнейшем продолжит постепенную либерализацию валютного регулирования, если этому будет способствовать состояние денежно-кредитного и валютного рынков и украинской экономики в целом

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в этом году анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты.

Стоимость гривни к доллару с 10 августа планомерно снижалась на 5-10 копеек в день, преодолев отметку в 25 грн/долл., после того как два месяца она находилась в пределах 24,7-24,9 грн/долл. Ситуация изменилась после заявления ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда о внесении в расписание заседаний Совета директоров Фонда заседания по Украине 14 сентября, и гривня начала укрепляться.

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Сегодня, 14 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов составили 26,35/26,42 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.