Глава МВФ заявила о признаках оздоровления экономики Украины
По словам главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, в Украине наблюдаются признаки оздоровления экономики, однако для достижения результатов необходимы структурные реформы.
Соответствующее заявление руководителя ключевого кредитора Украины размещено на сайте МВФ.
"Украина демонстрирует позитивные признаки восстановления, несмотря на сложную внешнюю среду и серьезный экономический кризис", - сказано в сообщении.
Лагард назвала заметным падение инфляции, рост экономической активности, валовых международных запасов и банковских депозитов. Такэе она считает, что экономический рост будет выше в предстоящий период.
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"Этот процесс во многом стал возможен благодаря реализации программы власти, включая разумную макроэкономическую политику и смелые шаги для того, чтобы привести тарифы на энергоносители на самоокупаемый уровень", - добавляет глава МВФ.
При этом, для полного восстановления экономики необходимы структурные реформы, для которых еще многое предстоит сделать. В числе мер она назвала борьбу с коррупцией и совершенствование системы управления.
Глава МВФ также добавила, что приоритетными задачами являются снижение инфляции и восстановление золотовалютных резервов, а также укрепление банковской системы с помощью изменения условий кредитования.
Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд завершил Второй пересмотр программы сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) и одобрил выделение нашей стране третьего кредитного транша объемом 1 млрд долл.