Глава МВФ заявила о признаках оздоровления экономики Украины

Соответствующее заявление руководителя ключевого кредитора Украины размещено на сайте МВФ.

"Украина демонстрирует позитивные признаки восстановления, несмотря на сложную внешнюю среду и серьезный экономический кризис", - сказано в сообщении.

Лагард назвала заметным падение инфляции, рост экономической активности, валовых международных запасов и банковских депозитов. Такэе она считает, что экономический рост будет выше в предстоящий период.

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​"Этот процесс во многом стал возможен благодаря реализации программы власти, включая разумную макроэкономическую политику и смелые шаги для того, чтобы привести тарифы на энергоносители на самоокупаемый уровень", - добавляет глава МВФ.

При этом, для полного восстановления экономики необходимы структурные реформы, для которых еще многое предстоит сделать. В числе мер она назвала борьбу с коррупцией и совершенствование системы управления. ​

Глава МВФ также добавила, что приоритетными задачами являются снижение инфляции и восстановление золотовалютных резервов, а также укрепление банковской системы с помощью изменения условий кредитования. ​

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд завершил Второй пересмотр программы сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) и одобрил выделение нашей стране третьего кредитного транша объемом 1 млрд долл.